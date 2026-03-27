Тюкавин, Гладышев и Бевеев вошли в стартовый состав на матч с Никарагуа

Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на первый в году матч — против команды Никарагуа. Капитаном назначен вратарь ПСЖ Матвей Сафонов.

В защите сыграют Мингиян Бевеев («Балтика»,) Руслан Литвинов («Спартак»), Евгений Морозов («Локомотив»), Валентин Пальцев («Краснодар»). Полузащитники — Даниил Фомин («Динамо» Москва), Данил Пруцев («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Наиль Умяров («Спартак»). Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин из московского «Динамо» выйдут в атакующей линии.

Состав сборной Никарагуа: Кастрильо, Асеведо, Баррера, Бонилья, Эспиноса, Гарсия, Монтес, Лопес, Мартинес, Рейес, Стюарт. Капитан — 36-летний Хуан Баррера, в последнее время игравший за клуб «Манагуа». Примечательно, что для Никарагуа это первый матч с европейской командой. Центральноамериканская сборная занимает 130-е место в рейтинге ФИФА

Игра начнётся в 19:30 и пройдёт в Краснодаре. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Абдурашидом Худойбергановым из Узбекистана.

31 марта сборная России сыграет против команды Мали в Санкт-Петербурге.