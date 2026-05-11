Хватило двух минут: 18-летний дебютант ЦСКА установил новый рекорд РПЛ

Нападающий московских армейцев Имран Фиров совершил яркий дебют в Мир Российской Премьер-Лиге, мгновенно вписав своё имя в летопись лиги благодаря уникальному достижению. Воспитанник ЦСКА вышел на поле в игре 29-го тура против «Пари Нижний Новгород» и за две минуты до конца второго тайма успел не только ассистировать партнёру, но и самому отличиться, забив свой первый гол в РПЛ.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, 18-летний Фиров стал самым юным игроком с 2009 года, которому удалось продемонстрировать такую результативность в своем дебютном матче. Предыдущее подобное достижение принадлежало экс-игроку ЦСКА Секу Олисе, который установил его в 19-летнем возрасте в 2009 году.

Напомним, ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» в 29-м туре РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1.