11 мая, 15:15

Сумасшедшая развязка в Нижнем: ЦСКА забил дважды за минуту и вошёл в топ-4

ЦСКА в гостях вырвал победу у «Пари НН» благодаря голам на 88-й и 90-й минутах

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» в 29-м туре РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1.

К перерыву хозяева вели благодаря точному удару Даниила Лесового на 44-й минуте. Армейцы уступали практически весь второй тайм.

Развязка наступила в самой концовке. Сначала на 88-й минуте Данила Козлов восстановил равенство. А уже в добавленное время Имран Фиров принес москвичам три очка.

Этот успех стал первым для команды при исполняющем обязанности главного тренера Дмитрии Игдисамове. Столичный клуб набрал 48 баллов и поднялся на четвёртую строчку.

Нижегородцы с 22 очками остались на предпоследнем, 15-м месте. От спасительной 14-й позиции, которое даёт право сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ, их отделяют три очка

Талалаев получил «Серебряную лань» как лучший тренер сезона

Таким образом, только в последнем туре станет известно, какая команда, кроме «Сочи», напрямую вылетит из РПЛ — «Пари НН» или махачкалинское «Динамо». При равенстве очков преимущество будет у нижегородского клуба.

В заключительный день чемпионата «Пари НН» отправится в гости к казанскому «Рубину», а «Динамо» из Махачкалы встретится с московским «Спартаком». ЦСКА же завершит сезон домашним дерби с «Локомотивом». Все игры пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 по московскому времени.

В другом матче игрового дня «Ростов» победил на выезде «Акрон» со счётом 3:1.

Никита Никонов
