Талалаев получил «Серебряную лань» как лучший тренер сезона

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев стал лауреатом премии «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года, награду ему вручили в ТАСС. Церемония награждения прошла в Москве в рамках пресс-конференции, где наставник получил премию от спортивных журналистов России.

«Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить семью, которая присутствует здесь, клуб «Балтика». Это не личный успех, а общий — футболисты, тренерский штаб, руководители. Самое главное — болельщики», — сказал Талалаев.

Президент Федерации спортивных журналистов России Дмитрий Тугарин сообщил, что за Талалаева проголосовали 302 журналиста, что обеспечило ему уверенную победу в номинации. Он отметил, что специалист стал одной из самых обсуждаемых фигур сезона, сумел добиться заметного рывка команды и оставался открытым для прессы даже в напряжённые периоды. Также Тугарин добавил, что номинация «Лучший тренер» традиционно вызывает дискуссии, однако в этом году выбор оказался однозначным.

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв назвал «Балтику» под руководством Талалаева «глотком свежего воздуха» в РПЛ и подчеркнул важность тренерской роли в успехах клуба. Он напомнил, что Талалаев прошёл большой путь в футболе: был игроком московского «Торпедо», выступал за рубежом, работал в детском футболе и тренировал юношеские сборные.

Ранее специалист возглавлял «Химки», московское «Торпедо», грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов», армянский «Пюник», «Тамбов», нижегородскую «Волгу», «Росич», а также работал в «Кубани», «Ростове» и сборных России до 15, 19 и 20 лет. Премия «Серебряная лань» учреждена Федерацией спортивных журналистов России более двадцати лет назад и ежегодно вручается десяти лучшим спортсменам и одному тренеру по итогам года по результатам голосования представителей СМИ.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Накануне калининградский клуб уступил на выезде «Локомотиву» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Талалаев перенёс заранее запланированную операцию на органах желудочно-кишечного тракта. Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло в соответствии с намеченным медицинским планом.