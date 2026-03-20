Тренер «Балтики» Талалаев отстранён на четыре матча за потасовку с Челлестини

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ, также ему придётся выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Наказание последовало после потасовки в конце встречи команды с ЦСКА. Об этом рассказали в пресс-службе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Талалаев повздорил с тренером ЦСКА Фабио Челлестини — оба были удалены с матча. Но они продолжили разборки и, как пишет Sport Baza, Челлестини жестами показал, что готов пойти на обострение. По итогам вынесенного решения Талалаев пропустит матчи калининградцев с «Сочи», «Динамо», «Пари НН» и «Краснодаром». На данный момент «Балтика» занимает четвёртое место в РПЛ, обладая 39 очками.

Напомним, сам матч завершился поражением ЦСКА — 0:1. Единственный гол забил Брайан Хиль. Неприятный инцидент произошёл в компенсированное время после того, как главный тренер хозяев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, за которым бежал игрок ЦСКА. По итогам массового конфликта оба тренера (Фабио Челестини и Андрей Талалаев) были удалены.