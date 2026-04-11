Наставнику «Балтики» Талалаеву вырезали 20 см кишечника

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев перенёс заранее запланированное хирургическое вмешательство на органах желудочно-кишечного тракта. Данную информацию предоставила пресс-служба команды, опубликовав соответствующее сообщение в своём официальном телеграм-канале.

Представители клуба сообщили, что само вмешательство осуществилось строго по намеченному плану, а состояние здоровья Талалаева оценивается врачами как положительное.

«На следующей неделе исходя из показателей здоровья будет приниматься решение о выписке», — заключили они.

По информации журналиста Ивана Карпова, Талалаев перенёс операцию на кишечнике. В ходе хирургического вмешательства ему удалили 20 сантиметров органа. В последнее время наставник не пил алкоголь, мало ел и сидел на диете.

А ранее сообщалось, что умер Мирча Луческу — бывший тренер «Шахтера» и «Зенита». Его госпитализировали после того, как 29 марта он потерял сознание на тренировке сборной Румынии по футболу. Спустя два дня Луческу ушёл с поста главного тренера сборной. Его собирались выписать из больницы 3 апреля, но в тот день он перенёс два инфаркта.