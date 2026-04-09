Евсеев получил штраф за 12 матов в эфире после матча с «Балтикой»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев получил штраф в размере 100 тысяч рублей после того, как многократно проматерился во время интервью. О наказании за неспортивное поведение сообщается на сайте РФС. Решение вынес контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК).

«В соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — [было решено] оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», — говорится в тексте.

Инцидент произошёл после матча подопечных Евсеева с калининградской «Балтикой» в рамках 23-го тура РПЛ. Футболисты «Динамо» не смогли одержать победу, что вызвало гнев тренера. В интервью журналистам сразу после игры Евсеев 12 раз произнёс нецензурную брань всего лишь за 37 секнуд, комментируя встречу клубов. Евсеев пришёл в «Динамо» в декабре прошлого года, сейчас команда прописалась на 12 строчке в рейтинге РПЛ.