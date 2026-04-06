Евсеев за 37 секунд использовал 12 матов в эфире после матча с «Балтикой»
Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев выдал эмоциональную речь после игры 23-го тура РПЛ в эфире МатчТВ. Его команда сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (2:2).
В послематчевом комментарии специалист использовал 12 нецензурных выражений за 37 секунд. В своей тираде он выразил разочарование результатом, а также ответил на вопрос журналиста о возможном применении VAR в эпизоде с первым голом гостей.
После 23 встреч «Динамо» занимает 12-е место, имея 22 очка. «Балтика» с 43 баллами располагается на четвёртой строчке. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар» (52 очка).
Ранее Life.ru писал о скачке робототехники в будущем — к концу 2030-х годов команда роботов сможет обыграть сборную по футболу. Между тем в Главной лиге бейсбола США (MLB) уже внедрили систему, которая частично заменяет судей при определении боллов и страйков. Теперь спорные решения можно быстро проверить с помощью автоматики — речь идёт о технологии Automated Ball-Strike (ABS).
