«Вернули титул в наш город»: Семак высказался о рекордном чемпионстве «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в заключительном туре РПЛ над «Ростовом» (1:0). Сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. Однако для самого наставника эта статистика не на первом месте.

«Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед "Зенита". Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», — сказал Семак корреспонденту «Чемпионата».

Первый финиш занял «Зенит» (68 очков), вторым стал прошлогодний чемпион «Краснодар» (66), тройку замкнул московский «Локомотив» (53).

Напомним, что «Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу. Героем культового матча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте.