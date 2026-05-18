«Вернули титул в наш город»: Семак высказался о рекордном чемпионстве «Зенита»
Тренер Сергей Семак прокомментировал рекордное чемпионство «Зенита» в РПЛ
Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в заключительном туре РПЛ над «Ростовом» (1:0). Сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. Однако для самого наставника эта статистика не на первом месте.
«Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед "Зенита". Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», — сказал Семак корреспонденту «Чемпионата».
Первый финиш занял «Зенит» (68 очков), вторым стал прошлогодний чемпион «Краснодар» (66), тройку замкнул московский «Локомотив» (53).
Напомним, что «Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу. Героем культового матча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.