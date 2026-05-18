«Зенит» показал обнажённого Соболева с кубком РПЛ в кровати

Нападающий «Зенита» Александр Соболев разделся и сфотографировался голым в кровати с кубком. Российской премьер-лиги. Форвард решил повторить легендарный снимок Лионеля Месси после победы на чемпионате мира.

«Доброе утро!» — подписала публикацию пресс-служба сине-бело-голубых.

Накануне «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу, установив новый рекорд РПЛ. Решающий матч против «Ростова» завершился победой петербуржцев со счётом 1:0.

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил красную карточку на 72-й минуте.

Для клуба это уже 11-е золото чемпионата России. Ранее «Зенит» делил лидерство по этому показателю со «Спартаком». Кроме того, в истории сине-бело-голубых есть победа в чемпионате СССР 1984 года.