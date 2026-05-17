Нижегородский «Пари НН» вслед за «Сочи» вылетел из РПЛ

По результатам завершившегося сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) команда «Пари Нижний Новгород» потеряла место в высшем дивизионе. В последнем, 30-м туре чемпионата, нижегородцы сыграли вничью 2:2 с казанским «Рубином» на выезде.

С 23 очками, заняв 15-е место, «Пари НН» отправляется в Лигу Пари (Первую лигу) на следующий сезон. Ранее сообщалось о вылете из РПЛ команды «Сочи».

Ранее сообщалось, что в Первой лиге определились команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. Московская «Родина» и воронежский «Факел» досрочно обеспечили себе повышение в классе за два тура до конца чемпионата.