Дзюбе могут ограничить выезд из РФ из-за неуплаты штрафов, предупредил юрист

Футболисту Артёму Дзюбе грозит ограничение выезда из России из-за долгов по штрафам ГИБДД. Об этом в разговоре с «Абзацем» сообщил юрист Михаил Салкин.

Дзюба уже полгода не платит штрафы за нарушения ПДД. У 37-летнего спортсмена накопилось 17 неоплаченных квитанций на общую сумму 14 250 рублей, шесть из них просрочены.

Юрист пояснил, что после 60 дней просрочки материалы передаются приставам. Когда общая сумма долгов превысит 30 тысяч рублей, могут ограничить выезд за границу, арестовать счета и списать деньги принудительно. Также возможен штраф в двойном размере или арест до 15 суток, но если штраф был выписан камерой, а не инспектором, то арест не грозит.

«Если Дзюба не оплачивал штрафы вовремя, это 60 дней с момента вступления в силу постановления, то материалы автоматически передаются и составляется новый протокол. Дальше все эти штрафы, первоначальные и повторные, направляются приставам на принудительное исполнение», — отметил эксперт.

Артём Дзюба накопил 17 неоплаченных штрафов на 14 250 рублей за полгода. Шесть из них просрочены. Основная часть нарушений — на Mercedes AMG GLS 63 2023 года: всего на него выписали 268 штрафов на 291 тысячу рублей. У форварда есть и второй Mercedes, за который он уже попадал в поле зрения приставов.