24 мая, 21:08

Ветеран ЦСКА дал совет Дзюбе по выбору нового клуба

Масалитин оценил вероятность возвращения Дзюбы в «Спартак»

Обложка © ТАСС / Павел Селезнёв

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин дал совет Артёму Дзюбе по выбору нового клуба. Своим мнением он поделился с «Газетой.ru».

Масалитин уверен: искать варианты продолжения карьеры форварду стоит в первую очередь по игровому стилю. Экс-игрок перечислил условия, в которых Дзюба способен приносить пользу на поле прямо сейчас.

По словам специалиста, 37-летнему футболисту необходимы фланговые навесы и активная верховая борьба. Такой манере соответствуют далеко не все коллективы. Это накладывает ограничения при поиске нового места работы.

Масалитин также рассмотрел сценарий, при котором опытный бомбардир не будет стабильно выходить в старте. Он допустил, что игрок мог бы появляться лишь на концовки встреч, когда требуется додавить оборону уставшего противника.

Коснулся эксперт и возможного возвращения в московский «Спартак». Специалист выразил сомнение, что там Дзюба станет ключевой фигурой в атаке. В качестве аргумента он привел пример с Антоном Заболотным, которого красно-белые приобрели, но практически не задействовали. Если обе стороны согласятся на роль резервиста, то трансфер реален.

Дзюба, Месси и Роналду заняли первые три места в рейтинге движения, но есть нюанс

Напомним, ранее владелец «Акрона» сообщил об уходе Дзюбы из клуба. Нападающий защищал цвета тольяттинской команды с осени 2024 года. За 49 проведённых игр он отличился 18 забитыми мячами и 12 голевыми передачами, став лучшим бомбардиром в истории команды. Рыночная цена нападающего составляет 1,2 миллиона евро.

Никита Никонов
