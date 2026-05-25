Ветеран ЦСКА дал совет Дзюбе по выбору нового клуба

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин дал совет Артёму Дзюбе по выбору нового клуба. Своим мнением он поделился с «Газетой.ru».

Масалитин уверен: искать варианты продолжения карьеры форварду стоит в первую очередь по игровому стилю. Экс-игрок перечислил условия, в которых Дзюба способен приносить пользу на поле прямо сейчас.

По словам специалиста, 37-летнему футболисту необходимы фланговые навесы и активная верховая борьба. Такой манере соответствуют далеко не все коллективы. Это накладывает ограничения при поиске нового места работы.

Масалитин также рассмотрел сценарий, при котором опытный бомбардир не будет стабильно выходить в старте. Он допустил, что игрок мог бы появляться лишь на концовки встреч, когда требуется додавить оборону уставшего противника.

Коснулся эксперт и возможного возвращения в московский «Спартак». Специалист выразил сомнение, что там Дзюба станет ключевой фигурой в атаке. В качестве аргумента он привел пример с Антоном Заболотным, которого красно-белые приобрели, но практически не задействовали. Если обе стороны согласятся на роль резервиста, то трансфер реален.

Напомним, ранее владелец «Акрона» сообщил об уходе Дзюбы из клуба. Нападающий защищал цвета тольяттинской команды с осени 2024 года. За 49 проведённых игр он отличился 18 забитыми мячами и 12 голевыми передачами, став лучшим бомбардиром в истории команды. Рыночная цена нападающего составляет 1,2 миллиона евро.