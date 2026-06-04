Скорость, красный и ремень: Приставы могут снова вспомнить Дзюбу из-за неуплаты штрафов

У Артёма Дзюбы накопились неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. За последние полгода футболист не закрыл 17 взысканий на общую сумму 14 250 рублей, узнал SHOT.

Шесть из них уже просрочены. Все эти эпизоды связаны с превышением скорости до 60 км/ч: один случай пришёлся на январь, два — на февраль, ещё три — на март.

Основная часть нарушений относится к Mercedes-Benz AMG GLS 63 2023 года. Этот автомобиль форвард купил в 2024-м, и с того времени на него выписали 268 штрафов на 291 тысячу рублей.

Список проступков широкий: превышение скорости, езда без ремня, повороты в запрещенных местах и проезд на красный свет. Речь идёт не о разовой ошибке, а о длинной серии постановлений.

У спортсмена есть и второй Mercedes 2018 года. Прошлым летом из-за просроченного штрафа по этой машине футболиста уже разыскивали судебные приставы.

Сейчас на этот автомобиль числятся ещё два неоплаченных взыскания, оба — за скорость. Если ситуация не изменится, история с ФССП для Дзюбы может повториться.

А ранее владелец «Акрона» сообщил об уходе Дзюбы из клуба.Нападающий защищал цвета тольяттинской команды с осени 2024 года. За 49 проведённых игр он отличился 18 забитыми мячами и 12 голевыми передачами, став лучшим бомбардиром в истории команды. Рыночная цена нападающего составляет 1,2 миллиона евро.