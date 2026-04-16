120 тысяч рублей штрафов за три месяца: Друг Макана «угробил» его BMW M5 камерами
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1macan
Пока рэпер Macan (Андрей Косолапов) проходит службу в армии, его друг накопил штрафов на 120 тысяч рублей, пользуясь автомобилем артиста BMW M5. По данным Mash, приятель музыканта регулярно нарушает ПДД, в том числе значительно превышает скорость и неправильно паркуется.
Перед призывом Косолапов не успел продать машину и оставил её в пользование другу. Тот, в свою очередь, ежемесячно получает штрафы на сумму 30-35 тысяч рублей, которые остаются неоплаченными. Большинство нарушений — это превышение скорости более чем на 80 км/ч, зафиксированное камерами в сторону Мытищ и на Симферопольском шоссе.
К апрелю общая сумма задолженности достигла 120 тысяч рублей. Представители артиста пока не комментируют ситуацию.
UPD. После публикации Telegram-канала все штрафы оперативно погасили.
Косолапов служит с ноября 2025 года. Он проходит срочную службу в подразделении «Витязь» и также участвует в выступлениях на мероприятиях Росгвардии. Так, Макан со сцены красиво поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта.
