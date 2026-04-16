120 тысяч рублей штрафов за три месяца: Друг Макана «угробил» его BMW M5 камерами

Пока рэпер Macan (Андрей Косолапов) проходит службу в армии, его друг накопил штрафов на 120 тысяч рублей, пользуясь автомобилем артиста BMW M5. По данным Mash , приятель музыканта регулярно нарушает ПДД, в том числе значительно превышает скорость и неправильно паркуется.

Перед призывом Косолапов не успел продать машину и оставил её в пользование другу. Тот, в свою очередь, ежемесячно получает штрафы на сумму 30-35 тысяч рублей, которые остаются неоплаченными. Большинство нарушений — это превышение скорости более чем на 80 км/ч, зафиксированное камерами в сторону Мытищ и на Симферопольском шоссе.