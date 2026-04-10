«Стёрла по его просьбе»: Надежда Стрелец призналась, что удалила интервью с Macan

Известный блогер и ведущая Надежда Стрелец рассказала, что ей пришлось удалить уже готовое интервью с рэпером Macan. Материал, над которым команда работала несколько месяцев, включая съёмки и монтаж, был удалён по просьбе самого артиста перед его отправкой в армию. Журнал «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать» передаёт, что в интервью Macan предстал в непривычном для публики свете.

«Я не могла не выполнить эту просьбу. Он пережил огромную травлю в Сети, и сейчас я, как никто, понимаю: иногда действительно нужно перестраховаться», — призналась Стрелец.

Хотя долгожданное интервью так и не состоялось, Надежда отметила, что ценит доверие своих гостей и всегда соблюдает их личные границы.