«Стёрла по его просьбе»: Надежда Стрелец призналась, что удалила интервью с Macan
Надежда Стрелец и Макан.
Известный блогер и ведущая Надежда Стрелец рассказала, что ей пришлось удалить уже готовое интервью с рэпером Macan. Материал, над которым команда работала несколько месяцев, включая съёмки и монтаж, был удалён по просьбе самого артиста перед его отправкой в армию. Журнал «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать» передаёт, что в интервью Macan предстал в непривычном для публики свете.
«Я не могла не выполнить эту просьбу. Он пережил огромную травлю в Сети, и сейчас я, как никто, понимаю: иногда действительно нужно перестраховаться», — призналась Стрелец.
Хотя долгожданное интервью так и не состоялось, Надежда отметила, что ценит доверие своих гостей и всегда соблюдает их личные границы.
Macan (Андрей Косолапов) служит с ноября 2025 года. Он проходит срочную службу в подразделении «Витязь» и также участвует в выступлениях на мероприятиях Росгвардии. Так, Макан со сцены красиво поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.