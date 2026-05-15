Друг Александра Овечкина рассказал, как хоккеист проводит время в Москве

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в Москву вместе с супругой Анастасией и сыновьями Сергеем и Ильёй. В минувшем сезоне его команда не вышла в плей-офф, пока что спортсмен раздумывает о подписании нового контракта.

Близкий друг и коллега хоккеиста, пожелавший остаться анонимным, назвал приезд Овечкина в Москву абсолютно логичным решением, ведь в столице живут его давние друзья и мама. Сейчас спортсмен активно проводит время, посещая хоккейные и баскетбольные матчи родного клуба «Динамо».

«Также Овечкин каждый год устраивает в Подмосковье турнир Ovi Cup, после которого любит собирать вместе всех своих друзей. У него есть дом в Подмосковье, куда он уезжает отдыхать», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, 13 мая Александр Овечкин вернулся в Москву после завершения сезона в НХЛ. В Россию спортсмен прилетел вместе с семьёй. Кроме того, хоккеист защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук.