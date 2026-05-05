«Уважает Россию»: Звезда КХЛ Ремпал поделился эмоциями от знакомства с Овечкиным

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился воспоминаниями о знакомстве с легендарным российским хоккеистом Александром Овечкиным. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» хорошо относится к выходцам из КХЛ.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» канадец рассказал, что лично пообщался с Овечкиным уже после переезда в США. «Русский суперстарк» знал, откуда приехал новый знакомый.

«Он знал, что я приехал из КХЛ, и гордился тем, что я играл в этой лиге. Алекс очень уважает Россию и КХЛ», — приводит слова форварда корреспондент Владимир Лаевский.

Ремпал признался, что для него это был невероятно крутой опыт. Поговорить и провести время на льду с кумиром миллионов — дорогого стоит. Он добавил, что Овечкин — легенда хоккея, которого почитают во всём мире, поэтому встреча с ним запомнится надолго.