Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 01:26

В «Вашингтоне» высказались по поводу нового контракта Овечкина

Обложка © X / Washington Capitals

Руководство «Вашингтон Кэпиталз» не торопится с переговорами по контракту Александра Овечкина. Президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер Крис Патрик пока не встречались с 40-летним капитаном для подведения итогов сезона, сообщил журналист Том Гулитти в соцсети X.

В клубе дали россиянину время отдохнуть, подумать и посоветоваться с семьёй, после чего сядут обсуждать будущее.

Журова считает, что Овечкин может остаться в НХЛ ещё на год ради рекорда Гретцки
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Сам хоккеист в шутливой форме ранее заявил, что хочет получить от клуба предложение на два года. В «Вашингтоне» идеальным сценарием называют ответ до драфта, но готовы ждать столько, сколько потребуется. Болельщики, к слову, уже высказались: во время последней домашней игры с «Питтсбургом» они скандировали, прося Овечкина остаться ещё на сезон.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Хоккей
  • НХЛ
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar