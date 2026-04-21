В «Вашингтоне» высказались по поводу нового контракта Овечкина
Обложка © X / Washington Capitals
Руководство «Вашингтон Кэпиталз» не торопится с переговорами по контракту Александра Овечкина. Президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер Крис Патрик пока не встречались с 40-летним капитаном для подведения итогов сезона, сообщил журналист Том Гулитти в соцсети X.
В клубе дали россиянину время отдохнуть, подумать и посоветоваться с семьёй, после чего сядут обсуждать будущее.
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Сам хоккеист в шутливой форме ранее заявил, что хочет получить от клуба предложение на два года. В «Вашингтоне» идеальным сценарием называют ответ до драфта, но готовы ждать столько, сколько потребуется. Болельщики, к слову, уже высказались: во время последней домашней игры с «Питтсбургом» они скандировали, прося Овечкина остаться ещё на сезон.
