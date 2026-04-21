В «Вашингтоне» высказались по поводу нового контракта Овечкина

Руководство «Вашингтон Кэпиталз» не торопится с переговорами по контракту Александра Овечкина. Президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер Крис Патрик пока не встречались с 40-летним капитаном для подведения итогов сезона, сообщил журналист Том Гулитти в соцсети X.