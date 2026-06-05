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5 июня, 19:39

Сборная России победила Буркина-Фасо со счётом 3:0 в Волгограде

Обложка © Telegram / Минспорт России

Обложка © Telegram / Минспорт России

Сборная России по футболу победила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0 в товарищеском матче. Игра прошла в Волгограде в присутствии 41 035 зрителей.

  • Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России
    Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России
  • Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России
    Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России
  • Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России
    Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России
  • Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России
    Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России

Футболисты сборной России разгромили Буркина-Фасо в Волгограде. Фото © Telegram / Минспорт России

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У российской команды голы забили Лечи Садулаев на 14-й минуте, Алексей Миранчук на 20-й и Илья Вахания на 73-й. В эпизоде со вторым мячом ассистировал Антон Миранчук. С 42-й минуты команда Буркина-Фасо играла в меньшинстве. Судья удалил Мохамеда Уэдраого.

В составе сборной России дебютировал полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. В возрасте 18 лет он стал третьим самым молодым дебютантом национальной команды.

Результат матча учтут в рейтинге ФИФА. Сейчас сборная России занимает 35-е место, команда Буркина-Фасо — 62-е.

Эта победа стала для российской сборной восьмой в матчах против команд из Африки. Также на её счету шесть ничьих и два поражения. Одно из них команда потерпела 28 мая в Каире от сборной Египта со счётом 0:1. Следующий матч сборная России проведёт 9 июня. В Калининграде команда сыграет против Тринидада и Тобаго.

Стал известен состав сборной России в матче против Буркина-Фасо
Стал известен состав сборной России в матче против Буркина-Фасо

Ранее сообщалось, что перед товарищеским поединком с национальной командой Буркина-Фасо состав российской сборной покинули сразу четыре футболиста. Речь идёт о голкипере Станиславе Агкацеве, хавбеке Артёме Карпукасе, а также защитниках Игоре Дивееве и Данииле Денисове.

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Антон Голыбин
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