Сборная России победила Буркина-Фасо со счётом 3:0 в Волгограде

Сборная России по футболу победила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0 в товарищеском матче. Игра прошла в Волгограде в присутствии 41 035 зрителей.









У российской команды голы забили Лечи Садулаев на 14-й минуте, Алексей Миранчук на 20-й и Илья Вахания на 73-й. В эпизоде со вторым мячом ассистировал Антон Миранчук. С 42-й минуты команда Буркина-Фасо играла в меньшинстве. Судья удалил Мохамеда Уэдраого.

В составе сборной России дебютировал полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. В возрасте 18 лет он стал третьим самым молодым дебютантом национальной команды.

Результат матча учтут в рейтинге ФИФА. Сейчас сборная России занимает 35-е место, команда Буркина-Фасо — 62-е.

Эта победа стала для российской сборной восьмой в матчах против команд из Африки. Также на её счету шесть ничьих и два поражения. Одно из них команда потерпела 28 мая в Каире от сборной Египта со счётом 0:1. Следующий матч сборная России проведёт 9 июня. В Калининграде команда сыграет против Тринидада и Тобаго.

Ранее сообщалось, что перед товарищеским поединком с национальной командой Буркина-Фасо состав российской сборной покинули сразу четыре футболиста. Речь идёт о голкипере Станиславе Агкацеве, хавбеке Артёме Карпукасе, а также защитниках Игоре Дивееве и Данииле Денисове.