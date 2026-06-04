Сразу четверо футболистов покинули сборную России перед матчем против Буркина-Фасо

Перед предстоящим товарищеским поединком с национальной командой Буркина-Фасо состав российской сборной покинули сразу четыре футболиста. Речь идёт о голкипере Станиславе Агкацеве, хавбеке Артёме Карпукасе, а также защитниках Игоре Дивееве и Данииле Денисове, проинформировал телеканал «Матч ТВ», получивший информацию в пресс-службе РФС.

Во время контрольной встречи с египтянами (0:1) именно Дивееву доверили капитанскую повязку. Карпукас выходил на замену после перерыва и схлопотал жёлтую карточку, Денисов на поле так и не появился, зато Агкацев отстоял в рамке все 90 минут без замен.

Помимо этого, в четверг вне общей группы работал Константин Тюкавин. Причина — повреждение колена, из-за которого форвард уже пропускал игру с командой Египта, плюс позже он отлучался на ПМЭФ.

Известно, что товарищеский матч запланирован на 5 июня, местом проведения выбран Волгоград. Позже, 9 июня, сборную России примет Калининград — соперником станет команда Тринидада и Тобаго.

Напомним, российская национальная команда уступила сборной Египта в товарищеской встрече в Каире. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу египетской стороны. Единственный мяч на 65-й минуте забил Абдельрауф Мостафа. Этот исход повлияет на рейтинг ФИФА: на данный момент египтяне располагаются на 29-й строчке, а сборная России — на 36-й.