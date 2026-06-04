Тренер СКА спрогнозировал возвращение сборной России на Кубок мира в 2028 году
Тренер СКА Ларионов заявил, что сборная России сыграет на Кубке мира‑2028
Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов уверен, что российская национальная команда выступит на чемпионате мира 2028 года. Об этом он заявил на полях ПМЭФ в беседе с «Mash на спорте».
Игорь Ларионов уверен, что российская национальная команда выступит на чемпионате мира 2028 года. Видео © Telegram / Mash на спорте
«Не сомневаюсь, что решение будет принято. Оно будет принято в ближайшие несколько месяцев», — сказал специалист.
По его словам, это должно случиться уже летом. Ларионов отметил, что всем уже надоели санкции и запреты.
«Пришло время задуматься и больше думать о спорте», — подчеркнул он.
Ранее Life.ru писал, что хоккейный матч с участием российских и американских игроков планируют провести в Москве на льду «Кристалла» в Лужниках. Как отметил президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи, это будет турнир профессионалов и любителей, а состав участников пока находится на стадии рассмотрения.
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