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Регион
4 июня, 11:53

Тренер СКА спрогнозировал возвращение сборной России на Кубок мира в 2028 году

Тренер СКА Ларионов заявил, что сборная России сыграет на Кубке мира‑2028

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов уверен, что российская национальная команда выступит на чемпионате мира 2028 года. Об этом он заявил на полях ПМЭФ в беседе с «Mash на спорте».

Игорь Ларионов уверен, что российская национальная команда выступит на чемпионате мира 2028 года. Видео © Telegram / Mash на спорте

«Не сомневаюсь, что решение будет принято. Оно будет принято в ближайшие несколько месяцев», — сказал специалист.

По его словам, это должно случиться уже летом. Ларионов отметил, что всем уже надоели санкции и запреты.

«Пришло время задуматься и больше думать о спорте», — подчеркнул он.

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Ранее Life.ru писал, что хоккейный матч с участием российских и американских игроков планируют провести в Москве на льду «Кристалла» в Лужниках. Как отметил президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи, это будет турнир профессионалов и любителей, а состав участников пока находится на стадии рассмотрения.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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