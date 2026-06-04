Тренер СКА спрогнозировал возвращение сборной России на Кубок мира в 2028 году

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов уверен, что российская национальная команда выступит на чемпионате мира 2028 года. Об этом он заявил на полях ПМЭФ в беседе с «Mash на спорте».

Игорь Ларионов уверен, что российская национальная команда выступит на чемпионате мира 2028 года. Видео © Telegram / Mash на спорте

«Не сомневаюсь, что решение будет принято. Оно будет принято в ближайшие несколько месяцев», — сказал специалист.

По его словам, это должно случиться уже летом. Ларионов отметил, что всем уже надоели санкции и запреты.

«Пришло время задуматься и больше думать о спорте», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru писал, что хоккейный матч с участием российских и американских игроков планируют провести в Москве на льду «Кристалла» в Лужниках. Как отметил президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи, это будет турнир профессионалов и любителей, а состав участников пока находится на стадии рассмотрения.