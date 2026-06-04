ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 11:28

Глава Американской торговой палаты раскрыл подробности хоккейного матча РФ и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jag_cz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jag_cz

Хоккейный матч с участием российских и американских игроков планируют провести в Москве. Об этом изданию «Маяк» сообщил президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Подготовка к российско-американскому хоккейному матчу продолжается, а состав участников пока окончательно не утверждён.

«Это будет турнир профессионалов и любителей, будут американские игроки, будут российские игроки. Полный список игроков, кто где и как будет играть, еще находится на стадии рассмотрения», — заявил Эйджи.

Эйджи подтвердил, что соревнование собираются провести в Москве. Площадкой для матча должен стать ледовый комплекс «Кристалл» в Лужниках.

Во время хоккейного матча между США и Чехией на ОИ-2026 вывесили флаг России
Во время хоккейного матча между США и Чехией на ОИ-2026 вывесили флаг России

Ранее сообщалось, что проведение первого хоккейного матча между сборными России и США запланировано на 1 июля в Москве. Спортивное мероприятие хотят приурочить к 250-летию независимости Соединённых Штатов. Организаторы рассчитывают, что встреча на льду поможет укреплению контактов между странами.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Хоккей
  • Сборная России по хоккею
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar