Глава Американской торговой палаты раскрыл подробности хоккейного матча РФ и США

Хоккейный матч с участием российских и американских игроков планируют провести в Москве. Об этом изданию «Маяк» сообщил президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Подготовка к российско-американскому хоккейному матчу продолжается, а состав участников пока окончательно не утверждён.

«Это будет турнир профессионалов и любителей, будут американские игроки, будут российские игроки. Полный список игроков, кто где и как будет играть, еще находится на стадии рассмотрения», — заявил Эйджи.

Эйджи подтвердил, что соревнование собираются провести в Москве. Площадкой для матча должен стать ледовый комплекс «Кристалл» в Лужниках.

Ранее сообщалось, что проведение первого хоккейного матча между сборными России и США запланировано на 1 июля в Москве. Спортивное мероприятие хотят приурочить к 250-летию независимости Соединённых Штатов. Организаторы рассчитывают, что встреча на льду поможет укреплению контактов между странами.