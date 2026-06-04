Первый хоккейный матч между сборными России и США пройдёт 1 июля в Москве

Первый хоккейный матч между сборными России и США состоится 1 июля в Москве. Встреча будет приурочена к 250-летию независимости Штатов, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи.

«Мы надеемся, что таким образом мы поспособствуем таянию льда, который сейчас возник между нами», — отметил он.

Напомним, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между командами КХЛ и НХЛ. Глава Белого дома поддержал эту идею.