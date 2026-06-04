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4 июня, 09:32

Первый хоккейный матч между сборными России и США пройдёт 1 июля в Москве

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Первый хоккейный матч между сборными России и США состоится 1 июля в Москве. Встреча будет приурочена к 250-летию независимости Штатов, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи.

«Мы надеемся, что таким образом мы поспособствуем таянию льда, который сейчас возник между нами», — отметил он.

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Напомним, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между командами КХЛ и НХЛ. Глава Белого дома поддержал эту идею.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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