Карякин оценил возможность матча США и России по шахматам вместо хоккейного

Российский гроссмейстер и депутат Госдумы РФ Сергей Карякин не против организовать шахматный турнир между командами из России и США, раз инициатива с проведением товарищеского хоккейного матча между двумя странами сошла на нет. Об этом Карякин рассказал в беседе с Life.ru.

Карякин высказался за шахматный турнир с США. Видео © Life.ru

«Шахматы действительно могут быть объединяющим, связующим звеном. До 2022 года, до нашего отстранения на международной шахматной арене, мы регулярно выступали на Всемирной шахматной олимпиаде и на других командных соревнованиях, где конкурировали, в том числе и со сборной Америки. Это было хорошее время, когда всё решалось за шахматной доской», — пояснил гроссмейстер.

Он заверил, что готов выступить организатором турнира с США и даже сесть за шахматную доску против американцев. Карякин отметил, что играть с шахматистами из США и Индии всегда интересно, потому что в этих странах есть сильные игроки. Карякин пообещал, что если такой турнир между РФ и Штатами состоится, то российские шахматисты сделают всё для победы.

Напомним, идея организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ прозвучала в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В Федерации хоккея России предложение вызвало положительную реакцию. Однако до реализации дело не дошло.