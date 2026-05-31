Канада сенсационно проиграла Норвегии и лишилась бронзы на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Норвегии не дала Канаде получить бронзу в чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2. Для норвежцев это исторический рекорд, до этого команда поднималась лишь на четвёртую строчку в далёком 1951 году.

В норвежской сборной отличились Матиас Эмилио Петтерсен (7-я минута), Стиан Сольберг (33) и Ноа Стеен (64). Команда Канады практически до конца третьего периоды не могла забить ни одной шайбы. Только под конец Роберт Томас сравнял счёт и вывел игру в овертайм.

Последний раз Канада получала золото чемпионата в 2023 году, по числу высоких наград это рекордсмен, но сейчас сборная теряет позиции и несколько лет не может попасть в тройку лидеров.

Ранее плузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия был признан лучшим футболистом завершившегося сезона Лиги чемпионов.