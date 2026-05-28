28 мая, 18:55

Олимпийский чемпион по хоккею Широков объявил о завершении карьеры в 40 лет

Сергей Широков. Обложка © Wikipedia

Сергей Широков, олимпийский чемпион и двукратный победитель чемпионатов мира, объявил о завершении хоккейной карьеры на церемонии закрытия сезона КХЛ. Решение 40‑летнего игрока прозвучало при вручении призa имени Сергея Гимаева «За верность хоккею».

Широков отметил, что выбрал «лучший момент» для ухода и поблагодарил родителей: отец привёл его в спорт (его уже нет в живых), а матери он выразил признательность за терпение. С 2024 года хоккеист выступал за новосибирскую «Сибирь».

«Лучше момента не найти, я принял решение о завершении карьеры», — сказал Широков.

Дальнейшие планы спортсмена не раскрыты. Клубные и федеративные структуры, вероятно, объявят о возможных ролях или проектах с участием ветерана в ближайшее время.

Главный тренер «Локомотива» Хартли завершил карьеру после второй победы в КХЛ
Ранее спортивную карьеру завершил Чемпион России по футболу Бибрас Натхо. В российском чемпионате он наиболее известен по выступлениям за казанский «Рубин» и московский ЦСКА, с которыми выигрывал национальные трофеи, включая чемпионат России и кубковые турниры.

Полина Никифорова
