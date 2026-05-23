Чемпион России по футболу Бибрас Натхо завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо принял решение завершить профессиональную игровую карьеру. Об этом сообщили в пресс-службе Израильской футбольной ассоциации и выразили ему благодарность за вклад в футбол.

Натхо 38 лет. В российском чемпионате он наиболее известен по выступлениям за казанский «Рубин» и московский ЦСКА, с которыми выигрывал национальные трофеи, включая чемпионат России и кубковые турниры. Также полузащитник играл в Израиле, Греции и Сербии. Его последним клубом стал белградский «Партизан».

За сборную Израиля Натхо провёл 88 матчей, отметившись голами и результативными передачами. Международную карьеру в национальной команде он завершил ранее, в 2023 году.

