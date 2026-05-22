Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes

Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду за три года почти утроил свой заработок и теперь получает 300 миллионов долларов в год. Такие данные приводит журнал Forbes.

Ещё в 2023 году его доход составлял 136 миллионов. Но уже в следующем сезоне сумма выросла до 260, а в 2025-м достигла 275 миллионов. Львиную долю этих денег — порядка 250 миллионов за последний год — португалец заработал по контракту с саудовским «Аль-Насром».

Оставшиеся 65 миллионов форварду принесли рекламные контракты, выступления, лицензирование и продажа памятных вещей. В итоговом рейтинге Forbes Роналду занял первое место среди всех спортсменов мира. Серебро досталось мексиканскому боксёру Саулю Альваресу со 170 миллионами, а тройку замкнул Лионель Месси, чей доход составил 140 миллионов.

Ранее Криштиану Роналду впервые в карьере стал чемпионом Саудовской Аравии и завоевал свой 35-й трофей в профессиональном футболе. Решающий матч против «Дамака» завершился со счётом 4:1, а португалец оформил дубль. Первый мяч нападающий забил на 63-й минуте блестящим ударом со штрафного. Второй гол он отправил в сетку уже ближе к концу встречи. Также в составе победителей отличились звёздные Садио Мане и Кингсли Коман.