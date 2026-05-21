Криштиану Роналду впервые выиграл чемпионат Саудовской Аравии

Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии вместе с «Аль-Насром», добавив в свою впечатляющую коллекцию 35-й трофей. В финальном матче сезона против «Дамака» форвард отличился двумя голами, которые помогли его команде одержать уверенную победу со счётом 4:1.

Первый гол Роналду забил на 63-й минуте со штрафного, а затем оформил дубль на 81-й минуте. Помимо него, в составе победителей забивали Садио Мане и Кингсли Коман, а у соперников отличился Морлай Силла с пенальти.

Для 38-летнего португальца этот титул стал первым в Саудовской Аравии, где он выступает с декабря 2022 года. Ранее Роналду выигрывал национальные чемпионаты в Португалии, Англии, Испании и Италии, а также пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Впереди у Роналду чемпионат мира. Он станет первым игроком в истории, который поедет на мундиаль в шестой раз. Криштиану уже выступал на турнирах в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Всего на чемпионатах мира спортсмен провёл 22 матча и забил 8 голов.