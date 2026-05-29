«Играли на пределе»: Президент РФС объяснил поражение россиян в матче с Египтом

Встреча сборных России и Египта оставила смешанные чувства. Обе команды продемонстрировали невыразительный футбол: комбинаций и ярких индивидуальных действий почти не было, а игроки постоянно ошибались при передачах. Об этом NEWS.ru заявил почётный глава РФС Вячеслав Колосков.

Эксперт считает, что наши футболисты подустали после напряжённого сезона, но всё равно нацеливались на положительный исход. Никто не отлынивал — все сражались. При отсутствии турнирной мотивации команда хотела хотя бы не уступить и действовала на пределе возможностей.

«Я бы не стал ни к кому предъявлять претензий. Никто не сачковал, все бились. Несмотря на отсутствие мотивации, хотели не проиграть эту игру. Было видно, что мы играли на пределе», — сказал Колосков.

При этом, по его мнению, обе команды показали довольно посредственную игру без красивых комбинаций и индивидуальных всплесков. Он также отметил, что игра в пасс по ходу матча редко была чистой.

Ранее российская национальная команда уступила сборной Египта в товарищеской встрече в Каире. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу египетской стороны. Единственный мяч на 65-й минуте забил Абдельрауф Мостафа. Этот исход повлияет на рейтинг ФИФА: на данный момент египтяне располагаются на 29-й строчке, а сборная России — на 36-й.