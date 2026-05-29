Светили лазерами в глаза: В сборной России пожаловались на египетских фанатов

Футболисты сборной России пожаловались на египетских фанатов, которые светили им лазерными указками в глаза во время товарищеского матча в Каире. Защитник Мингиян Бевеев в беседе с ИС «Вести» назвал такое поведение некрасивым.

«Это, наверное, некрасиво, это не красит принимающую сторону. Я думаю, у нас бы в России такого не было и к гостям бы относились по-другому», — ответил он.

При этом саму атмосферу на стадионе футболист оценил положительно, отметив, что местные ребята горячо поддерживали свою команду и играть было приятно.

Капитан сборной Игорь Дивеев добавил, что лично наблюдал, как лазером целились в полузащитника Максима Глушенкова, однако самого его эта участь миновала.

Напомним, что сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче, который прошёл в Каире. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Судьбу игры решил единственный гол, забитый Абдельрауфом Мостафой на 65 минуте. Этот результат будет учтён в рейтинге ФИФА, где египтяне сейчас идут на 29-м месте, а россияне — на 36-м.