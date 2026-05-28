28 мая, 15:16

Неймар получил травму и теперь рискует пропустить старт ЧМ

Обложка © ТАСС / Rodilei Morais

Форвард сборной Бразилии и «Сантоса» Неймар выбыл из строя из-за травмы икроножной мышцы. Как передаёт ESPN, главный врач национальной команды Родриго Ласмар подтвердил, что МРТ выявило мышечное повреждение второй степени. Ожидается, что Неймар вернётся в строй через 2-3 недели.

Неймар точно не сыграет в ближайших товарищеских играх бразильцев против Панамы и Египта. А вот насчет его участия в стартовом матче мундиаля с Марокко 14 июня пока ничего не ясно.

Ранее сообщалось, что ФК «Сантос» продлил соглашение с Неймаром до конца 2026 года. Футболист вернулся в свой родной клуб в январе 2025 года. Несмотря на проблемы с травмой, он помог команде сохранить прописку в элите.

