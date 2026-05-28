28 мая, 20:45

Сборная России по футболу уступила Египту со счётом 0:1

Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче. Игра прошла в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Исход игры определился во втором тайме. На 65-й минуте отличился Абдельрауф Мостафа, отправивший мяч в ворота российской команды. Матч будет учтён при обновлении рейтинга ФИФА. Сейчас египетская сборная располагается на 29-й позиции, Россия занимает 36-е место.

Поражение стало для российской сборной вторым за всё время выступлений против национальных команд из Африки. Ранее россияне уступали только Кот-д’Ивуару — это произошло в 2017 году. Кроме двух неудачных матчей, у сборной России семь побед и шесть ничьих во встречах.

После матча в Египте российская команда продолжит серию товарищеских игр. На 5 июня назначена встреча с Буркина-Фасо в Волгограде, на 9 июня — матч против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Мохамед Салах не попал в заявку сборной Египта на матч против России

Ранее российская сборная огласила список игроков, которые приняли участие в товарищеской встрече против Египта. Капитанские обязанности были возложены на Игоря Дивеева, а пост вратаря занял Станислав Агкацев. Перед игрой стало известно, что ряд игроков, вызванных в сборную, получили травмы и не смогли принять участие во встречах. Среди них Александр Головин, Константин Тюкавин, а также Данил Пруцев, Лечи Садулаев и Максим Осипенко, которые уже покинули расположение команды.

Тимур Хингеев
