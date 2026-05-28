Дивеев — капитан, Агкацев — на воротах: Сборная России объявила стартовый состав на матч с Египтом

Сборная России по футболу объявила список игроков, которые примут участие в товарищеской встрече против Египта. Игра состоится 28 мая на стадионе «Каирский международный». Капитанские обязанности возложены на Игоря Дивеева, а пост вратаря займёт Станислав Агкацев.

С первых минут матча за сборную России также выйдут: Илья Вахания, Александр Сильянов, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Иван Сергеев и Иван Обляков.

Перед игрой стало известно, что ряд игроков, вызванных в сборную, получили травмы и не смогут принять участие во встречах. Среди них Александр Головин, Константин Тюкавин, а также Данил Пруцев, Лечи Садулаев и Максим Осипенко, которые уже покинули расположение команды.