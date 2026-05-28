Мохамед Салах не попал в заявку сборной Египта на матч против России

Звёздный форвард Мохамед Салах из «Манчестер Сити» не попал в заявку сборной Египта на товарищеский матч против России. При этом накануне он тренировался с командой.

Причины такого неожиданного изменения неизвестны. Встреча стартует на стадионе «Каирский международный» меньше чем через час.

У россиян капитанская повязка доверена Игорю Дивееву, а ворота будет защищать Станислав Агкацев. С первых минут также выйдут Вахания, Сильянов, Круговой, Батраков, Кисляк, Миранчук, Глушенков, Сергеев и Обляков.

Перед игрой сборная России понесла ощутимые кадровые потери. Александр Головин и Константин Тюкавин получили травмы, а Данил Пруцев, Лечи Садулаев и Максим Осипенко уже покинули расположение команды. Тренерскому штабу пришлось вносить вынужденные коррективы.

Напомним, что РФС договорился о ещё двух товарищеских матчах для сборной России, которые пройдут в ближайшее время. 5 июня наши спортсмены встретятся с звёздами Буркина-Фасо. Заключительная игра запланирована на 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго. Точное время начала матчей пока не объявлено.