ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 14:44

«Спартак» готов предложить 4 млн евро за форварда «Локомотива» Воробьёва

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Московский «Спартак» определился с ценой на форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. Столичный клуб готов заплатить за игрока 4 миллиона евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомлённый источник.

В ближайшее время красно-белые намерены официально обратиться с предложением о трансфере. При этом железнодорожники оценивают своего нападающего дороже — в 6 миллионов евро.

Воробьёв выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. До переезда в столицу Дмитрий успел поиграть за «Оренбург», «Сочи», «Волгарь» и несколько других российских команд.

По стопам Сафонова: Экс-игрок сборной ответил, уедут ли в ПСЖ сразу два молодых россиянина
По стопам Сафонова: Экс-игрок сборной ответил, уедут ли в ПСЖ сразу два молодых россиянина

А ранее Life.ru писал, что полузащитник Данил Пруцев вернулся из «Локомотива» в «Спартак» после завершения аренды. В клубе поблагодарили спортсмена за время, проведённое в команде, отметив его профессионализм, самоотдачу и яркую игру.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Спартак
  • ФК Локомотив
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar