«Спартак» готов предложить 4 млн евро за форварда «Локомотива» Воробьёва

Московский «Спартак» определился с ценой на форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. Столичный клуб готов заплатить за игрока 4 миллиона евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомлённый источник.

В ближайшее время красно-белые намерены официально обратиться с предложением о трансфере. При этом железнодорожники оценивают своего нападающего дороже — в 6 миллионов евро.

Воробьёв выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. До переезда в столицу Дмитрий успел поиграть за «Оренбург», «Сочи», «Волгарь» и несколько других российских команд.

А ранее Life.ru писал, что полузащитник Данил Пруцев вернулся из «Локомотива» в «Спартак» после завершения аренды. В клубе поблагодарили спортсмена за время, проведённое в команде, отметив его профессионализм, самоотдачу и яркую игру.