Следом за Сафоновым: Экс-игрок сборной ответил, уедут ли в ПСЖ сразу два молодых россиянина

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Максим Деменко высказался о возможном трансфере Алексея Батракова («Локомотив») и Матвея Кисляка (ЦСКА) в парижский клуб. Своим мнением он поделился с «Газетой.Ru».

Деменко усомнился, что гранд французского футбола решится на такой шаг. По его словам, трудно представить, чтобы одна команда единовременно пригласила сразу двух футболистов из России.

Впрочем, эксперт допустил, что окончательное слово остаётся за руководством. Если менеджерам предоставляют качественные данные об игроках, всякое может случиться, добавил он.

Обоим полузащитникам по 20 лет. В минувшем сезоне Батраков провел 28 встреч в чемпионате страны, записав на свой счет 13 голов и девять голевых пасов.

Его ровесник из армейского клуба отличился пять раз и сделал столько же передач в 29 матчах турнира. Информация об интересе к дуэту со стороны парижан появлялась в прессе.

Сейчас цвета «ПСЖ» уже защищает один россиянин — вратарь Матвей Сафонов. Станет ли компания соотечественников в команде больше, пока неясно.