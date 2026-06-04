«Русским быть не запретишь»: В ГД жёстко осадили украинцев за претензии к жене Сафонова из-за флага РФ
Депутат Плякин назвал поступок жены Сафонова с триколором красивым и искренним
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Победа Матвея Сафонова в Лиге чемпионов обернулась не только спортивным триумфом, но и новым скандалом вокруг российского флага. После финала супруга вратаря ПСЖ Марина Сафонова вышла на поле с триколором, который собрала прямо на стадионе из частей французского флага. Жена украинского футболиста Руслана Малиновского раскритиковала этот поступок и заявила, что не верит версии о забытом флаге. По её словам, российский триколор якобы всё равно не разрешили бы пронести на матч.
Депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru заявил, что можно сколько угодно устраивать кампании против белого, синего и красного цвета и пытаться делать вид, будто российских спортсменов не существует. Однако запретить человеку быть русским — не получится.
Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. И этот факт уже вошёл в историю. Никакие истерики в социальных сетях, политические заявления или попытки найти «неправильный» флаг этого не изменят.
Отдельно депутат поблагодарил супругу Сафонова. По словам Плякина, когда настоящий флаг оказался забыт, она не растерялась и буквально из подручных материалов сделала российский триколор. Он назвал это красивым, искренним и человеческим поступком.
«Спорт должен оставаться спортом. Побеждает не паспорт, не политический лозунг и не публикации в Интернете. Побеждает мастерство. А в этот вечер на вершине европейского футбола оказался русский вратарь. И этого уже никто не отменит», — заключил наш собеседник.
Напомним, французский ПСЖ второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В финале в Будапеште парижане обыграли лондонский «Арсенал» в серии пенальти — 4:3, а основное время завершилось со счётом 1:1. Ворота «Пари Сен-Жермен» защищал россиянин Матвей Сафонов. Для него этот титул стал уже вторым в Лиге чемпионов. После финального свистка голкипер не смог сдержать эмоций: камеры запечатлели его сидящим на газоне со слезами на глазах. После матча супруга Сафонова вышла на поле с российским флагом, пока команда праздновала победу.
Позже болельщики на переполненном «Парк де Пренс» встретили российского вратаря овациями во время торжеств. Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим главный европейский клубный турнир. После победы создатели футбольного симулятора EA FC 26 дали голкиперу карточку с рейтингом 96 в режиме Ultimate Team.
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