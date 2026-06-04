Победа Матвея Сафонова в Лиге чемпионов обернулась не только спортивным триумфом, но и новым скандалом вокруг российского флага. После финала супруга вратаря ПСЖ Марина Сафонова вышла на поле с триколором, который собрала прямо на стадионе из частей французского флага. Жена украинского футболиста Руслана Малиновского раскритиковала этот поступок и заявила, что не верит версии о забытом флаге. По её словам, российский триколор якобы всё равно не разрешили бы пронести на матч.

Депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru заявил, что можно сколько угодно устраивать кампании против белого, синего и красного цвета и пытаться делать вид, будто российских спортсменов не существует. Однако запретить человеку быть русским — не получится.

Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. И этот факт уже вошёл в историю. Никакие истерики в социальных сетях, политические заявления или попытки найти «неправильный» флаг этого не изменят. Владимир Плякин Депутат

Отдельно депутат поблагодарил супругу Сафонова. По словам Плякина, когда настоящий флаг оказался забыт, она не растерялась и буквально из подручных материалов сделала российский триколор. Он назвал это красивым, искренним и человеческим поступком.

«Спорт должен оставаться спортом. Побеждает не паспорт, не политический лозунг и не публикации в Интернете. Побеждает мастерство. А в этот вечер на вершине европейского футбола оказался русский вратарь. И этого уже никто не отменит», — заключил наш собеседник.