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Регион
2 июня, 21:49

Обошёл самого Яшина: Сафонов получил рекордный рейтинг в футбольном симуляторе

Сафонов стал самым высокорейтинговым российским игроком в EA FC 26

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Создатели футбольного симулятора EA FC 26 дали российскому вратарю парижского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову карточку с рейтингом 96 в режиме Ultimate Team. Решение связано с победой французского клуба в Лиге чемпионов.

Таким образом, Сафонов стал самым высоко оценённым российским футболистом в истории игрового режима. Он обошёл легендарного вратаря Льва Яшина, чей максимальный рейтинг ранее составлял 95, и полузащитника Монако Александра Головина (94).

«Уловка Матвея»: Как Сафонов принёс ПСЖ победу в Лиге чемпионов
«Уловка Матвея»: Как Сафонов принёс ПСЖ победу в Лиге чемпионов

В минувшем сезоне 27-летний Сафонов провёл за ПСЖ 27 матчей, в которых пропустил 28 голов. В 12 встречах он сохранил ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что Сафонов также стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивалась в 30 миллионов евро.

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Артём Гапоненко
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