Обошёл самого Яшина: Сафонов получил рекордный рейтинг в футбольном симуляторе

Создатели футбольного симулятора EA FC 26 дали российскому вратарю парижского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову карточку с рейтингом 96 в режиме Ultimate Team. Решение связано с победой французского клуба в Лиге чемпионов.

Таким образом, Сафонов стал самым высоко оценённым российским футболистом в истории игрового режима. Он обошёл легендарного вратаря Льва Яшина, чей максимальный рейтинг ранее составлял 95, и полузащитника Монако Александра Головина (94).

В минувшем сезоне 27-летний Сафонов провёл за ПСЖ 27 матчей, в которых пропустил 28 голов. В 12 встречах он сохранил ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что Сафонов также стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивалась в 30 миллионов евро.