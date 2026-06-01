Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом
Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / EPA / FIRAS ABDULLAH
Российский вратарь Матвей Сафонов признан самым дорогим российским футболистом по версии портала — его трансферная стоимость достигла 30 миллионов евро. Такая оценка приводится в обновлённом рейтинге портала Transfermarkt.
27-летнему голкиперу удалось значительно прибавить в цене с момента перехода в стан парижского гранда. В 2024 году он перебрался в ПСЖ из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Обновив стоимость трансфера, он повторил достижения российских футболистов Александра Головина (в 2018 году) и Марио Фернандеса (в 2019 году).
За время выступлений за французскую команду воспитанник кубанского футбола дважды выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, а также по разу взял Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Напомним, в этом году парижский клуб второй сезон подряд празднует победу в главном клубном турнире Европы. В решающем матче в Будапеште французы оказались сильнее лондонского «Арсенала» в серии послематчевых ударов с одиннадцатиметровой отметки (4:3), тогда как основное время завершилось с ничейным счётом 1:1, а Матвей Сафонов после финального свистка не смог сдержать слёз. Во время празднования победы на домашнем стадионе «парижан» болельщики встретили голкипера овациями.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.