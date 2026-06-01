Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом

Российский вратарь Матвей Сафонов признан самым дорогим российским футболистом по версии портала — его трансферная стоимость достигла 30 миллионов евро. Такая оценка приводится в обновлённом рейтинге портала Transfermarkt.

27-летнему голкиперу удалось значительно прибавить в цене с момента перехода в стан парижского гранда. В 2024 году он перебрался в ПСЖ из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Обновив стоимость трансфера, он повторил достижения российских футболистов Александра Головина (в 2018 году) и Марио Фернандеса (в 2019 году).

За время выступлений за французскую команду воспитанник кубанского футбола дважды выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, а также по разу взял Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.