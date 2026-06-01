1 июня, 07:53

Сафонов рассмеялся во время речи Макрона в Елисейском дворце

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в поле обсуждения болельщиков после торжественного приёма в Елисейском дворце. Футболистов, тренерский штаб и руководство ПСЖ принял президент Франции Эммануэль Макрон. Поводом стала победа клуба в Лиге чемпионов.

Во время официальной речи Макрон затронул беспорядки в Париже, которые произошли после финала. Тогда пострадали более 200 человек, поэтому президент начал выступление с осуждения насилия и обещания решительных мер.

Сафонов стоял в заднем ряду на сцене рядом с партнёрами по команде. В какой-то момент российский голкипер начал общаться с одноклубником. Сначала вратарь улыбался, а затем не смог сдержать смех прямо во время выступления французского лидера.

Момент попал на камеры и быстро разошёлся среди болельщиков. В соцсетях начали обсуждать реакцию Сафонова на фоне серьёзной речи Макрона.

ПСЖ ранее одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов. В финале парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти.

Матвей Сафонов — российский вратарь, который перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» и стал одним из самых заметных российских футболистов в европейском топ-клубе. Для российских болельщиков его появление на приёме в Елисейском дворце само по себе стало событием: на фоне ограниченного присутствия спортсменов из РФ в международной повестке Сафонов оказался среди игроков команды, которую лично принимал президент Франции.

Марина Фещенко
