31 мая, 13:40

«Французский триколор по частям»: Жена Сафонова раскрыла секрет флага РФ на матче ПСЖ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kondraaa

Жена российского вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Марина рассказала, как «сшила» флаг России прямо на трибунах стадиона в Будапеште. Девушке пришлось раскрыть тайну, так как видео разлетелось в Сети, и фанаты Сафонова задались вопросом, откуда взялся флаг и почему он выглядел неуклюже.

Марина Кондратюк призналась, что сделала флаг прямо из полосок французского триколора, поменяв их местами. Видео с подготовкой к перформансу показала в соцсети её поддруга Полина Лысенко, которая тоже была на матче. Однако поклонники сначала пристыдили девушку, мол, неужели нельзя было принести флаг РФ, подготовившись заранее. А кто-то предположил, что триколор и вовсе сделан из простых мусорных пакетов. Контратюк пришлось в соцсети развёрнуто объясниться за «самодеятельность».

«Это не мусорные пакеты. Это был триколор Франции, который магическим образом превратился в другой триколор. Ну, вы скажете, неужели нельзя было взять готовый. Ребят, человеческий фактор существует. Матвей думал об одном. Я о другом. Главное, что мы смогли это обыграть, и сводки новостей пестрят этой историей», — пояснила Марина.

Матвей Сафонов обратился к хейтерам после победы ПСЖ

Как уже писал Life.ru, супруга российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Марина вышла с флагом России на поле стадиона в Будапеште после финала Лиги чемпионов. После матча Марина спустилась с трибун на поле, где команда праздновала победу. Для 27-летнего голкипера этот титул стал второй победой в Лиге чемпионов. Российский вратарь стал первым футболистом из России, который дважды выиграл главный европейский клубный турнир.

Татьяна Миссуми
