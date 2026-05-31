Супруга Сафонова вынесла флаг России на поле после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Супруга российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Марина вышла с флагом России на поле стадиона в Будапеште после финала Лиги чемпионов. Видео делятся в соцсетях.

Супруга Сафонова принесла флаг России на празднование ПСЖ. Видео © X / Спортс

После матча Марина спустилась с трибун на поле, где команда праздновала победу. Для 27-летнего голкипера этот титул стал второй победой в Лиге чемпионов. Российский вратарь стал первым футболистом из России, который дважды выиграл главный европейский клубный турнир.

Ранее французский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1. Ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов, английского — испанец Давид Райя.