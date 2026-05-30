Сафонов заплакал после победы в финале Лиги чемпионов
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не смог сдержать эмоций после победы команды в Лиге чемпионов сезона-2025/26.
Матвей Сафонов дал волю эмоциям после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Видео
Сразу после финального свистка камеры запечатлели вратаря, сидящим на газоне со слезами на глазах.
В решающем матче, который состоялся 30 мая, ПСЖ встретился с лондонским «Арсеналом». Основное время завершилось вничью — 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц, а на 65-й минуте Усман Дембеле сравнял положение, реализовав пенальти. В серии послематчевых ударов сильнее оказались футболисты ПСЖ — 4:3. Для Матвея Сафонова эта победа стала второй в Лиге чемпионов в составе парижан.
