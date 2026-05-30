30 мая, 19:56

Сафонов заплакал после победы в финале Лиги чемпионов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / okko.sport

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не смог сдержать эмоций после победы команды в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

Матвей Сафонов дал волю эмоциям после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / okko.sport

Сразу после финального свистка камеры запечатлели вратаря, сидящим на газоне со слезами на глазах.

Фанаты ПСЖ начали погромы в Париже во время финала Лиги чемпионов

В решающем матче, который состоялся 30 мая, ПСЖ встретился с лондонским «Арсеналом». Основное время завершилось вничью — 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц, а на 65-й минуте Усман Дембеле сравнял положение, реализовав пенальти. В серии послематчевых ударов сильнее оказались футболисты ПСЖ — 4:3. Для Матвея Сафонова эта победа стала второй в Лиге чемпионов в составе парижан.

Виталий Приходько
