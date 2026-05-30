Сафонов заплакал после победы в финале Лиги чемпионов

В решающем матче, который состоялся 30 мая, ПСЖ встретился с лондонским «Арсеналом». Основное время завершилось вничью — 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц, а на 65-й минуте Усман Дембеле сравнял положение, реализовав пенальти. В серии послематчевых ударов сильнее оказались футболисты ПСЖ — 4:3. Для Матвея Сафонова эта победа стала второй в Лиге чемпионов в составе парижан.