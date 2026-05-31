Матвей Сафонов обратился к хейтерам после победы ПСЖ

Российский вратарь клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов обратился к хейтерам после победы в ПСЖ в Лиге Чемпионов в серии пенальти. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале спортсмена.

«Что, хейтеры, сейчас что скажете?» — сказал Сафонов.

Ранее появилось видео, где голкипер Сафонов не смог сдержать эмоций после победы команды. Сразу после финального свистка камеры запечатлели вратаря, сидящим на газоне со слезами на глазах.

Напомним, парижский клуб выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1.