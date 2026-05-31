30 мая, 22:39

Матвей Сафонов обратился к хейтерам после победы ПСЖ

Обложка © ТАСС / AP / Petr Josek

Российский вратарь клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов обратился к хейтерам после победы в ПСЖ в Лиге Чемпионов в серии пенальти. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале спортсмена.

«Что, хейтеры, сейчас что скажете?» — сказал Сафонов.

Ранее появилось видео, где голкипер Сафонов не смог сдержать эмоций после победы команды. Сразу после финального свистка камеры запечатлели вратаря, сидящим на газоне со слезами на глазах.

Супруга Сафонова вынесла флаг России на поле после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Напомним, парижский клуб выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1.

Тимур Хингеев
