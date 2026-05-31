«Уловка Матвея»: Как Сафонов принёс ПСЖ победу в Лиге чемпионов

Вратарь Матей Сафонов ключевой фигурой финального матча Лиги чемпионов УЕФА, принеся французскому ПСЖ победу над лондонским «Арсеналом» со счётом 2:1 в серии пенальти, заявил футбольный эксперт Анатолий Горсков. По его словам, российский голкипер в этом сезоне показывает феноменальную игру.

Для Сафонова характерны суперуверенность и спокойствие. Особой работы у него до серии пенальти не было, все мячи, которые можно было достать и перехватить, он поймал или выбил. При втором пенальти Сафонов угадал направление удара и перекрыл всю площадь ворот — игрок «Арсенала» чудом угодил в верхний угол.

«Некоторые игроки «Арсенала» даже сменили привычные удары: меняли угол, чтобы не попасть на уловку Матвея, который очень хорошо готовился к серии пенальти», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Напомним, ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1. Вратарь парижан Матвей Сафонов заплакал после победы в финале.