Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 05:40

«Уловка Матвея»: Как Сафонов принёс ПСЖ победу в Лиге чемпионов

Эксперт Горсков: Матвей Сафонов показал феноменальную игру за ПСЖ

Обложка © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore

Обложка © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore

Вратарь Матей Сафонов ключевой фигурой финального матча Лиги чемпионов УЕФА, принеся французскому ПСЖ победу над лондонским «Арсеналом» со счётом 2:1 в серии пенальти, заявил футбольный эксперт Анатолий Горсков. По его словам, российский голкипер в этом сезоне показывает феноменальную игру.

Матвей Сафонов обратился к хейтерам после победы ПСЖ
Матвей Сафонов обратился к хейтерам после победы ПСЖ

Для Сафонова характерны суперуверенность и спокойствие. Особой работы у него до серии пенальти не было, все мячи, которые можно было достать и перехватить, он поймал или выбил. При втором пенальти Сафонов угадал направление удара и перекрыл всю площадь ворот — игрок «Арсенала» чудом угодил в верхний угол.

«Некоторые игроки «Арсенала» даже сменили привычные удары: меняли угол, чтобы не попасть на уловку Матвея, который очень хорошо готовился к серии пенальти», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Супруга Сафонова вынесла флаг России на поле после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Супруга Сафонова вынесла флаг России на поле после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Напомним, ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1. Вратарь парижан Матвей Сафонов заплакал после победы в финале.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Матвей Сафонов
  • Лига чемпионов
  • Футбол
  • ФК ПСЖ
  • ФК Арсенал Лондон
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar