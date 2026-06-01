31 мая, 21:13

Домашний стадион ПСЖ овациями встретил Сафонова на праздновании победы в ЛЧ

Болелщики на переполненном стадионе «Парк де Пренс» встретили овациями российского вратаря Матвея Сафонова на праздновании победы ПСЖ в Лиге чемпионов.

Фанаты ПСЖ скандируют фамилию российского вратаря Матвея Сафонова. Видео © Х / Paris Saint-Germain

Парижский клуб во второй раз подряд стал победителем турнира. В финале в Будапеште ПСЖ сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в основное время — 1:1, а затем оказался сильнее в серии пенальти — 4:3.

Ворота французского клуба защищал Матвей Сафонов, для которого этот титул стал вторым в Лиге чемпионов в составе ПСЖ.

После матча на улицах Парижа начались массовые празднования, которые в ряде районов переросли в беспорядки. По данным полиции, были задержаны десятки человек, зафиксированы поджоги и повреждения городской инфраструктуры.

«Французский триколор по частям»: Жена Сафонова раскрыла секрет флага РФ на матче ПСЖ

Перед празднованием на родном стадионе футболистов ПСЖ принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Он поздравил парижан с победой и выступил с заявлением о недопустимости насилия.

Во время выступления французского президента внимание СМИ привлёк Сафонов: он смеялся в тот момент, когда Макрон говорил о недопустимости насилия. Этот эпизод попал в эфир французских телеканалов.

Сафонов смеялся, пока Макрон говорил о недопустимости насилия. Видео Х / Cerfia

Макрон поздравил ПСЖ с победой в Лиге чемпионов

После финала Париж действительно охватили волнения. По данным МВД страны, один человек погиб, ещё более шестидесяти получили ранения. Задержаны около тысячи человек.

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

Артём Гапоненко
