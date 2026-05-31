30 мая, 21:02

Макрон поздравил ПСЖ с победой в Лиге чемпионов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил футбольный клуб ПСЖ с победой в Лиге чемпионов после финала против лондонского «Арсенала». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Браво, ПСЖ, который восхищает всю Европу. Франция гордится», — написал Макрон.

Президент Франции также отметил, что над Парижем зажглась новая звезда. Он указал на вторую победу ПСЖ в главном европейском клубном турнире.

Фанаты ПСЖ начали погромы в Париже во время финала Лиги чемпионов
Ранее французский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1. Ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов, английского — испанец Давид Райя. Для Сафонова это вторая победа в ЛЧ.

Антон Голыбин
