В Париже после победы ПСЖ погиб человек, более 60 пострадали в беспорядках

Беспорядки во французской столице, вспыхнувшие после триумфа «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, привели к человеческим жертвам. Один человек погиб, ещё более шестидесяти получили ранения, сообщает 31 мая Franceinfo со ссылкой на МВД страны.

Погибшим оказался 25-летний мужчина. На кроссовом мотоцикле он врезался в бетонное ограждение на кольцевой дороге в районе Порт-Майо.

Кроме того, у площади Республики одному из участников беспорядков нанесли ножевое ранение. Ещё один человек упал в Сену. На авеню Иена подожгли строительную бытовку, расположенную рядом с одним из иностранных посольств.

Полиции пришлось работать в усиленном режиме, чтобы взять ситуацию под контроль.

Ранее Life.ru рассказывал, что французская полиция задержала 780 участников беспорядков, начавшихся после победы «Пари Сен-Жермен» в решающем матче Лиги чемпионов, 457 из них отправили под стражу. Количество задержанных оказалось на треть больше (32%), чем год назад, когда столичный клуб впервые поднял над головой этот трофей, а ранения получили 57 сотрудников правопорядка.